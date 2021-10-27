Даяна Ястремська – Катерина Козлова 2:1 (6:1, 3:6, 7:5)

Сітка турніру вже в 1/8 фіналі турніру звела двох українок – Даяну Ястремську та Катерину Козлову. Спортсменки видали цікавий матч, у якому жодна з дівчат не хотіла віддавати путівку у чвертьфінал змагань.

До теми Дві перемоги у двох матчах: українські тенісистки вийшли в 1/4 фіналу турніру у Румунії

Матч тривав майже дві години – 1 годину та 54 хвилини. Перша партія залишилась за Ястремською. 21-річна тенісистка майже під нуль взяла сет, віддавши суперниці лише один гейм – 6:1.

Здавалось. що Даяні легко вдасться продовжити свій переможний шлях у другому сеті. Але Козлова не опустила руки. За рахунку 3:3 першою вперед вийшла саме Катерина, яка з брейком взяла гейм. Ястремська віддала й наступну свою подачу суперниці та не змогла відіграти на подачі Катерини – 3:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. Українські тенісистки знову видали феноменальний сет. Напруга у поєдинку трималась до кінця. За рахунку 5:5 Ястремська тричі відігрувалась від брейк-пойнтів та взяла гейм. Козлова намагалась знову зрівняти рахунок на своїй подачі. Але не цього разу – 7:5.

За матч Ястремська аж 9 разів подала на виліт. Натомість Козлова лише одного разу. В обох українок по 4 подвійні помилки.

Цікаво, що до цієї зустрічі українські тенісистки ще жодного разу не грали між собою.

У наступний раунд пробилась Даяна Ястремська. У чвертьфіналі 21-річна тенісистка зіграє проти переможниці поєдинку Лукреція Стефаніні (Італія) – Ясміне Паоліні (Італія).