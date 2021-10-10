Ястремская обидно проиграла Бадосе и покинула престижный турнир в США

Даяна Ястремская завершила свои выступления на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс. Украинская теннисистка проиграла Паули Бадосе.

Паула Бадоса (Испания) – Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

1 час 47 минут украинка билась на теннисном корте с соперницей из Испании. Совсем немного не хватило Ястремской, чтобы выйти в 1/16 финала турнира. Бадоса в трех сетах нанесла украинке поражение.

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Начало первого сета был за Даяной, которая повела в счете 1:3. Однако испанская теннисистка быстро вернулась в игру и не только сравняла счет, но и взяла еще два гейма подряд – 5:3. Ястремская немного включилась в девятом гейме и с двумя брейками оставила его за собой. Но последний розыгрыш на подаче Паулы был за именно за ней – 6:4.

Вторую партию украинка начала убедительнее, получив комфортное преимущество – 1:4. На этот раз своего украинская теннисистка уже не отпустила. Бадоса подала на сет, который остался за украинкой – 2:6.

Ястремская проиграла лишь первый гейм на своей подаче, дальше Даяна действовала в этом компоненте безошибочно. Что не скажешь о испанке – три проигранные геймы на своей подаче во второй партии.

Все решалось в третьем сете. К сожалению, Бадоса вовремя добавила и завершила матч победой – 6:2

За поединок обе теннисистки по два раза подавали на вылет. А вот двойных ошибок больше у украинки – 10 против только 3-х у Бадосы. Показатель первой подачи у Дайаны тоже был хуже – 59 против 68% у Паулы.

Даяна Ястремская покидает американский турнир. Элина Свитолина пока единственная среди украинских теннисисток, которая продолжает бороться за трофей.