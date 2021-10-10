Паула Бадоса (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

1 годину 47 хвилин українка билась на тенісному корті з суперницею з Іспанії. Зовсім трохи не вистачило Ястремській, щоб вийти в 1/16 фіналу турніру. Бадоса у трьох сетах завдала українці поразки.

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Початок першого сету був за Даяною, яка повела у рахунку 1:3. Однак іспанська тенісистка швидко повернулась у гру та не лише зрівняла рахунок, а й взяла ще два гейми поспіль – 5:3. Ястремська дещо включила у дев'ятому геймі та з двома брейками залишила його за собою. Але останній розіграш на подачі Паули був за саме за нею – 6:4.

Другу партію українка те розпочала переконливіше, здобувши комфортну перевагу – 1:4. Цього разу свого українська тенісистка вже не відпустила. Бадоса подала на сет, який залишився за українкою – 2:6.

Ястремська програла лише перший гейм на своїй подачі, далі Даяна діяла у цьому компоненті безпомилково. Що не скажеш про іспанку – три програні гейми на своїй подачі у другій партії.

Все вирішувалось у третьому сеті. На жаль, Бадоса вчасно додала та завершила матч перемогою – 6:2..

За поєдинок обидві тенісистки по два рази подавали на виліт. А от подвійних помилок більше в українки – 10 проти лише 3-х у Бадоси. Показник першої подачі у Даяни теж був гіршим – 59 проти 68% у Паули.

Даяна Ястремська покидає американський турнір. Еліна Світоліна поки що єдина серед українських тенісисток, яка продовжує боротись за трофей.