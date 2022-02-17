Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира в ОАЭ
Даяна Ястремская последней среди украинок зачехлила ракетку на турнире WTA 500 в Дубае. Украинская теннисистка остановилась на стадии четвертьфинала.
Маркета Вондроушова – Даяна Ястремская 2:0 (7:5, 6:4)
1 час 42 минуты – именно столько длилась борьба за путевку в полуфинал престижного турнира между 22-летней чешкой и ее 21-летней соперницей из Украины. К сожалению, последняя из украинок покинула соревнования, сообщает 24 канал.
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В первом сете украинская теннисистка была близка к победе в партии. Однако растеряла преимущество за 2: 5 на табло. Вондроушова взяла пять геймов подряд и оставила первый сет за собой – 7:5.
Во второй партии Ястремская снова повела в счете, но во второй раз ее потеряла. Три гейма подряд от чешки поставили точку в матче – 6:4.
Даяна Ястремская не смогла пробиться в полуфинал турнира в ОАЭ.
За поединок украинка дважды подала на вылет, сделала три двойные ошибки и использовала только два брейк-пойнта из семи возможных.
- Следующей соперницей обидчицы Ястремской будет россиянка Вероника Кудерметова. Встреча состоится 19 февраля.
- В другом полуфинале сойдутся Елена Остапенко из Латвии и румынка Симона Халеп (18 февраля).