Анна Блинкова – Даяна Ястремская 2:0 (7:6, 6:2)

Это была вторая очная встреча между соперницами. Теперь личный счет между теннисистками – 1:1, пишет 24 Канал.

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Старт поединка был полностью за украинкой. Даяна быстро сделала себе гандикап и подошла к решающему отрезку в сете, имея преимущество 2:5.

К сожалению, полуфиналистка Australian Open не смогла дожать соперницу и отдала два подряд гейма под ноль. В итоге, все решалось на тай-брейке, где Ястремская снова была впереди, но при счете 3:5 проиграла важное очко на своей подаче и уступила 8:6.

Во втором сете украинская теннисистка постоянно догоняла соперницу. В пятом гейме ей удалось сделать обратный брейк и сократить счет до 3:2, но дальше Даяна развить успех не смогла – 6:2.

По ходу матча Даяна Ястремская сделала 6 эйсов при 3 двойных ошибках, реализовала 3 из 7 брейк-поинтов и выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Блинкова – Ястремская

Справка. Несмотря на поражение одесситки, украинским болельщикам еще есть за кого болеть в Сан-Диего. В 1/4 финала сыграет Марта Костюк. Свой поединок она проведет против "нейтральной" Анастасии Павлюченковой. Старт встречи запланирован на 2 марта в 2:00.