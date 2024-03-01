В американському Сан-Дієго продовжується тенісний турнір серед жінок категорії WTA500. Участь у ньому брали двоє українок – Марта Костюк та Даяна Ястремська.

До теми Ястремська розгубила велику перевагу та залишила турнір у Сан-Дієго: відеоогляд

Китаянка не зрозуміла Ястремську

Перша ще залишається у боротьбі, а ось півфіналістка Australian Open вибула в 1/8 фіналу. Кривдницею Ястремської стала "нейтральна" тенісистка з Росії Анна Блінкова.

Перед грою з представницею країни-терористки сталась цікава ситуація. Даяна вже традиційно відмовилась від спільного фото із представницею Росії, що робила вже не раз.

Відео інциденту між суддею та Ястремською:

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Тим не менш, цей вчинок українки здивував суддю з Китаю Чжан Цзюань. Вона з незрозумінням перепитала, чи справді Ястремська не хоче робити спільне фото. Отримавши негативну відповідь, суддя дозволила фотографу зробити знімок Блінкової із іншим суддею.

Українські тенісистки вже давно ігнорують спільні фото та рукостискання із представницями Росії або Білорусі. Позиція наших дівчат полягає у тому, що спортсменки з країн-терористок мають бути усунені від змагань навіть під нейтральним прапором.