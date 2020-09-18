Друга ракетка світу Даяна Ястремська вилетіла у третьому раунді турніру WTA. Українка боролась з усіх сил, але не змогла перемогти експершу ракетку світу Сімону Халеп.

Тенісистки провели на корті 1 годину 29 хвилин. Українка поступилась тенісистці з Румунії у двох сетах, пише 24 канал.

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Даяна Ястремська (Україна) – Сімона Халеп (Румунія) 0:2 (5:7, 4:6)

Даяна Ястремська намагалась вдруге у кар'єрі вийти у 1/4 фіналу турніру у Римі, тому включилась у боротьбу проти другої ракетки світу вже з перших секунд зустрічі.

Початок поєдинку міг снитись Сімоні Халеп у жахливих снах. Активний початок від українки привів до рахунку 3:0 на користь Даяни. Не на такий початок зустрічі розраховувала румунка.

Після цього Халеп взяла себе під контроль та майже не помилялась, що не скажеш про українську тенісистку. У п'ятому геймі Ястремська дозволила суперниці зробити брейк. За рахунку 5:5 українка легко віддала гейм на своїй же подачі, що призвело до втрати першого сету, який був майже у руках української тенісистки.

Категорія тенісних турнірів WTA, яка була створена у 2009 році та складається з 20 турнірів. Українка Еліна Світоліна є дворазовою переможницею турніру у Римі (2017 та 2018)

Схоже, Даяна сильно засмутилась після першого сету, що вилилось у провальну гру на початку другої партії. Українка у трьох геймах виграла лише два очки, віддавши при цьому ще два гейми на своїй подачі.

Українська тенісистка взяла себе у руки та зробила зворотний брейк, але на більше сил у Ястремської не вистачило.

Сімона Халеп у чвертьфіналі Internazionali BNL d'Italia зіграє з Оленою Рибакіною, яка посідає на 18 сходинці у рейтингу WTA.

Сьогодні, 18 вересня, свій поєдинок проведе інша українка Еліна Світоліна, яка зустрічатиметься із російською тенісисткою Світланою Кузнецовою, яка у минулому матчі здолала естонку Анетт Контавейт.

Світоліна зустрічалася з Кузнєцовою чотири рази і здобула три перемоги. Всі минулі матчі тенісистки грали одна проти одної на хардовому покритті.

Даяна Ястремська – Сімона Халеп відеоогляд матчу