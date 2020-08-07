Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская без проблем обыграла французскую представительницу Осеан Доден во втором круге турнира в Палермо. Теперь украинку ждет поединок против итальянки Камилы Джорджи.

Даяна Ястремская победила Доден (№116 WTA) в двух сетах. Украинка взяла реванш за матч в 2017 году, когда Дайана уступила представительнице из Франции, пишет 24 канал.

Читайте также: В последний момент: Свитолина заявилась на US Open

Даяна Ястремская (Украина) – Осеан Доден (Франция) 2:0 (6:2, 6:4)

С первых секунд Ястремская показала, кто в матче будет лидером. У француженки совсем не клеилась игра, а Даяна расстреливала ее из удобных позиций.

11 эйсов против 2 двойных ошибок у Ястремской – отличный показатель, который не так часто увидишь в теннисе.

Доден завершила сет бессмысленной двойной ошибкой, это было максимально по духу происходящего на корте.

Во второй партии украинка повела 2:0, казалось, что все под контролем у Ястремской, но ситуация резко изменилась. Осеан начала одну за другой брать свою подачу. Лишь в 10-м гейме Ястремской удалось воплотить свое преимущество в еще один брейк, решивший исход матча.

В следующем круге Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

Ястремская – Доден: лучшие моменты матча