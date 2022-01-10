Ястремская на характере пробилась в основу турнира в Аделаиде

Даяна Ястремская успешно прошла квалификацию турнира WTA 250 в Аделаиде (Австралия). Украинская теннисистка обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк.

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Даяна Ястремская (Украина) 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Даяна Ястремская оформила вторую подряд победу в квалификации австралийского турнира. На этот раз украинка провела на корте матч из трех сетов. Теннисистки соревновались в финале квалификации 1 час 33 минуты.

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В первом сете спортсменки демонстрировали одинаковый уровень тенниса. Ключевым стал пятый гейм, когда бельгийка с двумя геймами повела в счете – 3:2.

После этого Эйтванк отдала украинке лишь один розыгрыш. Зато получила еще три гейма и взяла первый сет – 6:3.

Камбэк украинки

В начале второй партии девушки обменялись любезностями, отдав розыгрыши на своих подачах. Бельгийская теннисистка сделала это дважды, а вот Ястремская ошиблась однажды.

Спортсменки не уступали друг другу, но в десятом гейме при счете 4:5 Даяна сохранила розыгрыш на своей подаче. Украинка оформила гейм под ноль (0:40) – 4:6.

Третий решающий сет был по сценарию второго. Снова теннисистки показывали хороший теннис на австралийском корте, а украинка в десятом гейме завершила партию – 4:6.

Ястремская пробилась в основную сетку турнира WTA 250, где выступают Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свой следующий поединок Даяна сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (11 января).

Интересно, если Ястремской удастся одержать третью победу подряд, а Свитолина победит американку Мэдисон Киз, то в 1/8 финала фанатов ждет украинское противостояние.

За матч Даяна сделала 6 подач на вылет, такое же количество двойных ошибок, а ее показатель первой подачи составил 60%