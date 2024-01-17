Забивал Украине и играл за Арсенал: Полесье подписало интересного французского игрока

Житомирский клуб усилил правый фланг полузащиты игроком швейцарского Сьона. На юношеском уровне Фортюн выступал в лондонском клубе и играл за сборные Франции.

Клубы чемпионата Украины пошли на зимнюю паузу и готовятся ко второй части сезона в УПЛ. Активно к возобновлению турнира готовится Полесье.

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Житомирский клуб объявил о первом трансфере этой зимой. Им стал французский вингер Яссин Фортюн, перед этим выступавший за швейцарским Сьоном.

Полесье взяло 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона 2023-2024 годов. Именно тогда заканчивается контракт Фортюна и Сьона. Портал Transfermarkt оценивает француза в 200 тысяч евро.

Видео представления Яссина Фортюна:

Отметим, что у Яссина корни из Гаити, но на юношеском уровне выступал за сборную Франции. В 2015 году Фортюн в составе команды U-16 встретился в товарищеском матче со сверстниками из Украины. "Ле Бле" выиграли 3:0 и новичок Полесья отличился одним из голов.

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Футболист воспитывался в академиях Ланса и лондонского Арсенала. На взрослом уровне Фортюн был только игроком Сьона, но ходил в аренду во французские Анже и Шоле.

В текущем сезоне второго дивизиона Швейцарии Яссин отыграл 12 матчей, отличившись одним ассистом. Команда является лидером швейцарской Челлендж-лиги.

Напомним, что Полесье этим летом впервые вышло в УПЛ, а на зимнюю паузу пошло на третье место в чемпионате Украины. Команда Юрия Калитвинцева отстает на два балла от лидеров Кривбасса и Днепра-1.