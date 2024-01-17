В расположении команды к возобновлению сезона УПЛ готовится открытие первенства Бени Макуана. Легионер из Конго решил оригинально поддержать Украину и ее народ.

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Легионер поддержал украинский народ

21-летний левый вингер Полесья вышел на тренировку в специальной манежке с изображением украинского казака и надписью "Помни, чужестранец, здесь хозяин – украинец".

Полесье поделилось фотографией Бени в этой манежке в своих соцсетях.



Бени Макуана поддержал Украину / Фото Полесья

Украинская карьера Бени Макуана

Футболист сборной Конго выступает в УПЛ с июля 2023 года, когда перешел из французского Монпелье.

Контракт Бени с дебютантом украинского первенства рассчитан до конца июня 2026 года.

В футболке Полесья вингер провел уже 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Макуана стал одним из немногих легионеров, кто не побоялся приехать в украинский футбол, который продолжается в условиях полномасштабной войны против России.

Напомним, что Полесье закончило первую часть сезона УПЛ на 3-м месте, набрав 32 балла в 17 турах. Житомиряне уступают лидерам Кривбасса и Днепра-1 только 2 очка. Свой первый официальный матч дебютанта УПЛ после зимнего перерыва проведет против львовского Движения.

К слову. Во время подготовки к весенней части сезона у Полесья запланировано 5 спаррингов, первый из которых состоится уже 19 января.