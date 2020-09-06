Настоящее украинское дерби ждало любителей женского футбола в Украине. "Жилстрой-1" хотел взять реванш за проигрыш в Кубке Украины в "Жилстрой-2", но сделать этого не удалось. Хозяева матча удовлетворились лишь ничьей.

Во втором туре чемпионата Украины по футболу среди женских команд столкнулись две харьковские команды, которые являются прямыми конкурентами за золотые награды чемпионата, информирует 24 канал.

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"Жилстрой-1" – "Жилстрой-2" 1:1

Голы: Бойченко, 55 – Андрухив, 30

Обе команды активно начали поединок и обменялись атаками. Настоящая 100-процентная возможность была у хозяев, чтобы открыть счет. После подачи с углового удар в упор наносила игрок "Жилстрой-1", она могла записать свою фамилию на табло, если бы не футболистка гостей, которая с линии ворот выбила мяч, чтобы разрядить ситуацию.

На 30-й минуте гостям удалось выйти вперед в матче. Великолепная комбинация и не слишком убедительная игра обороны соперника привела к забитому мячу. Гол в активе Андрухив, которая сыграла на опережение и уже в падении протолкнула мяч мимо голкипера ​​– 0:1. Что-то похожее на сценарий прошлого матча, когда "Жилстрой-2" победил соперника 0:1 в 1/2 финала Кубка Украины. Тогда единственным голом во встрече отметилась Малахова на 62-й минуте.

Футболистки "Жилстрой-1" изо всех сил пытались сравнять счет, но в первом тайме им реализовать свои моменты не удалось: то не хватало последнего удара в завершающей стадии атаки, то хорошо играли защитницы соперниц.

Но все же на 55-й минуте хозяева сравняли счет. Овдийчук искусно отдала разрезную передачу на Бойченко, а та эффектно переиграла голкиперку ​​– 1:1.

Гости могли выйти вперед в счете. Филенко удачно подала в штрафную, где Крачук уже была готова нанести удар, но мяч после удара голой пролетел рядом со штангой. Хозяева тоже не отсиживались в обороне. Но ни одной из команд не удалось изменить счет.

Итоговый счет матча – 1:1.

Видеообзор матча "Жилстрой-1" – "Жилстрой-2"