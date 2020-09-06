Справжнє українське дербі чекало на любителів жіночого футболу в Україні. "Житлобуд-1" хотів взяти реванш за програш у Кубку України у "Житлобуд-2", але зробити цього не вдалось. Господарі матчу задовольнились лише нічиєю.

У другому турі чемпіонату України з футболу серед жіночих команд зіткнулись дві харківські команди, які є прямими конкурентами за золоті нагороди чемпіонату, інформує 24 канал.

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"Житлобуд-1" – "Житлобуд-2" 1:1

Голи: Бойченко, 55 – Андрухів, 30

Обидві команди активно розпочали поєдинок та обмінялись атаками. Справжня 100-відсоткова нагода була у господарів, щоб відкрити рахунок. Після подачі з кутового удару впритул завдавала гравчиня "Житлобуд-1", вона могла записати своє прізвище на табло, якби не футболістка гостей, яка з лінії воріт вибила м'яч, щоб розрядити ситуацію.

На 30-й хвилині гостям вдалось вийти вперед у матчі. Чудова комбінація та не надто переконлива гра оборони суперника призвела до забитого м'яча. Гол у активі Андрухів, яка зіграла на випередження та вже у падінні проштовхнула м'яч повз голкіперку – 0:1. Щось схоже на сценарій минулого матчу, коли "Житлобуд-2" переміг суперника 0:1 в 1/2 фіналу Кубка України. Тоді єдиним голом у зустрічі відзначилась Малахова на 62-й хвилині.

Футболістки "Житлобуд-1" зі всіх сил намагались зрівняти рахунок, але у першому таймі їм реалізувати свої моменти не вдалось, то не вистачало останнього удару у завершальній стадії атаки, то гарно грали захисниці суперниць.

Та все ж на 55-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Овдійчук майстерно віддала розрізну передачу на Бойченко, а та ефектно переграла голкіперку – 1:1.

Гості могли вийти вперед у рахунку. Філенко вдало подала у штрафний майданчик, де Крачук вже була готова завдати удару, але м'яч після удару голою пролетів поруч зі стійкою. Господарі теж не відсиджувались в обороні. Але жодній з команд не вдалось змінити рахунок.

Підсумковий рахунок матчу – 1:1.

Відеоогляд матчу "Житлобуд-1" – "Житлобуд-2"