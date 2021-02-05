Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих снялась в захватывающем видео, которое раскрывает красоту прыжков в высоту, а также тяжелую подготовку как предпосылку к успеху.

Provoke XT были созданы для женщин, которые не боятся рисковать и всегда достигают поставленной цели. Именно поэтому абсолютно логичным шагом было приглашение выдающейся украинской легкоатлетки, серебряного призера Чемпионата мира по прыжкам в высоту и бренд-посла PUMA Ярославы Магучих стать лицом кампании Provoke XT в Украине.

Непревзойденные внешне и заряженные внутри, Provoke XT от Puma бесспорно один из наиболее динамичных женских силуэтов 2021 года. Созданные для жарких тренировок, эти кроссовки буквально бросают вызов стандартам классического спортивного дизайна ярко демонстрируя то, что больше не нужно выбирать между функциональностью и привлекательным внешним видом.

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"Ладно, хорошо сказано, но с технологиями?". Даем исчерпывающий ответ. Provoke XT это агрессивная геометрическая промежуточная подошва, специальная поддержка из термопластичного полиуретана (TPU), который не деформируется и придает стопе дополнительную стабилизацию во время интенсивных тренировок и является достаточно изысканным дизайн-элементом. И все это приправлено божественным монохромом.

Звучит нескромно? Возможно. Но это именно то, что вы получите открывая коробку с новыми Provoke XT.