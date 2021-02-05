Срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту, Ярослава Магучіх знялася у захоплюючому відео, яке розкриває красу стрибків у висоту, а також важку підготовку як передумову успіху.

Provoke XT були створені для жінок, які не бояться ризикувати та завжди досягають поставленої мети. Саме тому абсолютно логічним кроком було запрошення видатної української легкоатлетки, срібної призерки Чемпіонату світу зі стрибків у висоту та бренд амбасадора PUMA Ярослави Магучіх стати обличчям кампанії Provoke XT в Україні.

Неперевершені ззовні і заряджені зсередини, Provoke XT від Puma безперечно один з найбільш динамічних жіночих силуетів 2021. Створені для палких тренувань, ці кросівки буквально кидають виклик стандартам класичного спортивного дизайну яскраво демонструючи те, що більше не потрібно обирати між функціональністю і привабливим зовнішнім виглядом.

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"Гаразд, гарно сказано, але що з технологіями?". Даємо вичерпну відповідь. Provoke XT це агресивна геометрична проміжна підошва, спеціальна підтримка із термопластичного поліуретану (TPU), що не деформується, надає стопі додаткової стабілізації під час інтенсивних тренувань та є досить вишуканим дизайн елементом. І все це приправлене божественним монохромом.

Звучить нескромно? Можливо. Але це саме те, що ви отримаєте відкриваючи коробку з новенькими Provoke XT.