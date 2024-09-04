Ярослава Магучих обратилась к международному сообществу отреагировать на это ужасное событие. Легкоатлетка призвала весь мир, все страны поддержать Украину оружием и защитой.

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Реакция Магучих на удар по Львову

Ярослава отметила, что пытается сконцентрироваться на последних событиях этого сезона, но не может. Спортсменка подчеркнула, что каждый день Украина подвергается бомбардировке, а те кто должны защищать ее в соответствии с международным договором ничего не делают.

За последние два дня трагедии во Львове и Полтаве унесли сотни жизней, включая детей. Это террористические акты страны-агрессора, которая пытается захватить мою Родину,

– написала Магучих.

Также легкоатлетка заявила, что победить врага можно только объединившись, что все должны приложить усилия. Мир должен отреагировать на этот акт терроризма и предоставить Украине защиту и оружие.

Ярослава Магучих призывает мир предоставить Украине защиту и оружие/ Сообщение из инстаграма спортсменки

Напомним, что кроме Львова, сегодня был атакован Кривой Рог, в котором разрушила отель и многоэтажки, учебные заведения, магазин и аптеку. В Кривом Роге в результате пострадало 5 человек, во Львове по меньшей мере известно о семи погибших, трое из них дети.