Враг атаковал Львов дронами, крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди них и дети, пишет 24 канал.

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Ракетный удар по Львову

В результате атаки России произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника. Вскоре в сети появилась информация, что под завалами поврежденного жилого дома в подвале находятся люди.

В результате ракетной атаки погибла семья Базилевич, выжил только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия, погибли в собственном доме.

По состоянию на сейчас во Львове завершены аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего обстрела. Спасены 12 человек. В результате атаки погибли 7 человек, еще более 50 ранены. Также россияне нанесли циничный удар по Кривому Рогу.

Украинский спорт в соцсетях начинает реагировать на вражеский удар по Львову. Украинцы выставляют скрины со словами соболезнования и жуткие кадры пожаров во Львове и Кривом Роге. На обстрелы уже отреагировали Наталья Морквич, Георгий Судаков, Роман Яремчук, Олег Верняев, Оксана Ливач, Андрей Демчук, ФК Карпаты, ФК Динамо, ФК Шахтер, Дарья Билодид. Леся Цуренко и Ярослава Магучих.

Сторисы украинских спортсменов / Скриншоты из инстаграма

Дзюдоистка Дарья Билодид также распространила пост о трагедии во Львове и подписала сообщение "Какой ужас".



Реакция Билодид на обстрел Львове / Скриншот из сторис спортсменки

Местный клуб Карпаты также отреагировал на российскую атаку. "Львы" выразили соболезнования семьям погибших.

"По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста – России. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель – уничтожение украинцев и Украины.

Сегодня – Львов, вчера – Полтава, ежедневно – Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу.

Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала Россия. Не забудем, не простим, победим", – написали Карпаты.

На удар по Львову отреагировало и Динамо.

"Кривой Рог и Львов понесли ужасные последствия от вражеских атак.



В Кривом Роге разрушен отель, повреждены многоэтажки, четыре учебных заведения, аптеки и магазины. Здание отеля полностью разрушено с 1 по 3 этажи.



Во Львове пострадали более 50 домов в центре города, ранены 35 человек, 7 погибших, трое из них дети. Также повреждены два медицинских учреждения и две школы.



Искренние соболезнования семьям погибших", – написали киевляне.