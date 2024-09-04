Ярослава Магучіх звернулась до міжнародної спільноти відреагувати на цю жахливу подію. Легкоатлетка закликала увесь світ, всі країни підтримати Україну зброєю та захистом.

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Реакція Магучіх на удар по Львову

Ярослава зазначила, що намагається сконцентруватись на останніх подіях цього сезону, але не може. Спортсменка підкреслила, що кожного дня Україна зазнає бомбардування, а ті хто мають захищати її відповідно міжнародному договору нічого не роблять.

За останні два дні трагедії у Львові та Полтаві забрали сотні життів, зокрема дітей. Це терористичні акти країни-агресора, яка намагається захопити мою Батьківщину,

– написала Магучіх.

Також легкоатлетка заявила, що перемогти ворога можна тільки об'єднавшись, що всі повинні докласти зусиль. Світ повинен відреагувати на цей акт тероризму і надати України захист і зброю.

Ярослава Магучіх закликає світ надати Україні захист і зброю/ Допис з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що окрім Львова, сьогодні було атаковано Кривий Ріг, у якому зруйнувала готель та багатоповерхівки, навчальні заклади, магазин і аптеку. У Кривому Розі у наслідок постраждало 5 людей, у Львові щонайменше відомо про сім загиблих, троє з них діти.