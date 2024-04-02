Во вторник, 2 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. Вследствие очередного террористического акта россиян была повреждена спортивная школа, в которой, в частности, занималась звезда прыжков в высоту Ярослава Магучих.

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Магучих отреагировала на очередной теракт России

Здание, вместе с тренировочной базой футбольного клуба СК Днепр-1, было повреждено во время учебного дня. О пострадавших или погибших пока нет никакой информации.

"Сегодня российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Днепру. По городу, где живут и учатся почти 1 миллион человек, детей, женщин и стариков.

Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу Днепра, где начиналась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено во время обычного учебного дня, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации", – написала Ярослава Магучих.

22-летняя бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 призвала мировое сообщество не закрывать глаза на кровавые теракты россиян. А также напомнила, что поражение Украины будет означать поражение всего цивилизованного мира.

"Я призываю весь мир, всю Европу обратить внимание на очередной теракт со стороны России. Украину уничтожают ежедневно, ежеминутно, и нам нужна постоянная поддержка каждого, кто хочет жить в мире без войны.

Если Украина проиграет эту войну, то проигрывает мир. Добро проигрывает. Честность проигрывает. Мы не простим, мы отомстим", – написала Магучих.

Видео последствий прилета по училищу Магучих

Достижения Ярославы Магучих