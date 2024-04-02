У вівторок, 2 квітня, Росія завдала масованого ракетного удару по Дніпру. Внаслідок чергового терористичного акту росіян була пошкоджена спортивна школа, в якій, зокрема, займалася зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх.
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Магучіх відруагувала на черговий теракт Росії
Будівля, разом із тренувальною базою футбольного клубу СК Дніпро-1, була пошкоджена під час навчального дня. Про постраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації.
"Сьогодні російські терористи знову завдали масованого ракетного удару по Дніпру. По місту, де живуть і навчаються майже 1 мільйон людей, дітей, жінок і старих.
Осколки ворожої ракети влучили в спортшколу Дніпра, де починалася моя спортивна кар’єра, де були встановлені мої перші рекорди. Вся будівля була пошкоджена під час звичайного навчального дня, пропостраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації", – написала Ярослава Магучіх.
"Я закликаю весь світ, всю Європу звернути увагу на черговий теракт з боку Росії. Україну нищать щодня, щохвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного, хто хоче жити у світі без війни.
Якщо Україна програє цю війну, то програє світ. Добро програє. Чесність програє. Ми не пробачимо, ми помстимося", – написала Магучіх.
Відео наслідків прильоту по училищу Магучіх
Досягнення Ярослави Магучіх
- Ярослава Магучіх п'ять разів ставала призеркою чемпіонатів світу, двічі здобувши "золото" (у приміщенні у 2022 році та на відкритому повітрі у 2023), а також тричі отримала "срібло".
- Її визнано лідеркою світового рейтингу. Особистий рекорд Ярослави Магучіх – 2.06 метрів, встановлений у лютому 2021 року.
- У 2024 році Ярослава Магучіх показала результат – 2.04 метрів, що стало повторенням третього найкращого показника у кар'єрі.