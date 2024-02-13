Магучих рассказала, что ей сложно участвовать в соревнованиях после новостей об обстрелах Украины. Спортсменка постоянно находится в этих мыслях.
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Магучих откровенно рассказала западным СМИ о войне
"Мне сложно участвовать в соревнованиях после того, как я прочитала новости о ракетах, запущенных по гражданским. Я думаю о том, сколько людей погибло, сколько человеческих домов было разрушено. Это тяжело", – сказала Магучих.
Украинка поддержала позицию World Athletics по недопуску российских спортсменов к соревнованиям.
Когда я вижу российских спортсменов... Я вижу каждый разрушенный город, каждую жизнь, разрушенную российскими людьми, Российской Федерацией,
– добавила она.
Установила новый рекорд в США
- В воскресенье, 11 февраля, Магучих победила на Millrose Games в Нью-Йорке.
- Во время соревнований Мирового легкоатлетического тура категории Gold украинка одержала победу с результатом 2,00 метра. Она смогла преодолеть эту высоту только на третью попытку.
- В борьбе за золотую медаль Ярослава опередила американку Вашти Каннингем (1,97 метра) и француженку Наваль Меникер (1,86 метра).
- В дополнение, пересекая планку на высоте два метра, Магучих установила новый рекорд этих соревнований. Предыдущий рекорд, который составлял 1,97 метра, был установлен еще в 1989 году.