Магучих рассказала, что ей сложно участвовать в соревнованиях после новостей об обстрелах Украины. Спортсменка постоянно находится в этих мыслях.

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Магучих откровенно рассказала западным СМИ о войне

"Мне сложно участвовать в соревнованиях после того, как я прочитала новости о ракетах, запущенных по гражданским. Я думаю о том, сколько людей погибло, сколько человеческих домов было разрушено. Это тяжело", – сказала Магучих.

Украинка поддержала позицию World Athletics по недопуску российских спортсменов к соревнованиям.

Когда я вижу российских спортсменов... Я вижу каждый разрушенный город, каждую жизнь, разрушенную российскими людьми, Российской Федерацией,

– добавила она.

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