Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала росСМИ, что потеряла большую часть заработка из-за недопуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям. Об этом пишет 24 Канал.

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Российские атлеты жалуются на заработок

"На "русской зиме" за первое место дают 200 тысяч рублей, за второе – 120 тысяч, за третье – 80 тысяч. За рубежом это, конечно, другие суммы: первое место в Бриллиантовой лиге – 10 тысяч долларов и могут быть за приезд 5 тысяч, например.

За счет чего живет профессиональный спортсмен? Если говорить обо мне, я потеряла более половины заработка – это факт. Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика... Это большие потери, которые никто не собирается и не будет, я думаю, возмещать", – заявила она.

Россиянка начала жаловаться, что ей приходится выступать на всех внутренних турнирах.

"В России мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе призовые за победу на одной Бриллиантовой лиге. Это несравнимо, это печально. В какой-то момент спорт становится не только твоим любимым делом, а настоящей профессией, благодаря которой ты кормишь семью", – добавила Ласицкене.

Что известно о россиянке