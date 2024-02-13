Магучіх розповіла, що їй складно брати участь у змаганнях після новин про обстріли України. Спортсменка постійно перебуває у цих думках.

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Магучіх відверто розповіла західним ЗМІ про війну

"Мені складно брати участь у змаганнях після того, як я прочитала новини про ракети, запущені по цивільних. Я думаю про те, скільки людей загинуло, скільки людських будинків було зруйновано. Це важко", – сказала Магучіх.

Українка підтримала позицію World Athletics щодо недопуску російських спортсменів до змагань.

Коли я бачу російських спортсменів… Я бачу кожне зруйноване місто, кожне життя, зруйноване російськими людьми, Російською Федерацією,
– додала вона.

Встановила новий рекорд у США

  • У неділю, 11 лютого, Магучіх перемогла на Millrose Games у Нью-Йорку.
  • Під час змагань Світового легкоатлетичного туру категорії Gold українка здобула перемогу з результатом 2,00 метра. Вона змогла подолати цю висоту лише на третю спробу.
  • У боротьбі за золоту медаль Ярослава випередила американку Вашті Каннінгем (1,97 метра) та француженку Наваль Менікер (1,86 метра).
  • На додаток, перетнувши планку на висоті два метри, Магучіх встановила новий рекорд цих змагань. Попередній рекорд, який становив 1,97 метра, був встановлений ще у 1989 році.