Магучіх розповіла, що їй складно брати участь у змаганнях після новин про обстріли України. Спортсменка постійно перебуває у цих думках.

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Магучіх відверто розповіла західним ЗМІ про війну

"Мені складно брати участь у змаганнях після того, як я прочитала новини про ракети, запущені по цивільних. Я думаю про те, скільки людей загинуло, скільки людських будинків було зруйновано. Це важко", – сказала Магучіх.

Українка підтримала позицію World Athletics щодо недопуску російських спортсменів до змагань.

Коли я бачу російських спортсменів… Я бачу кожне зруйноване місто, кожне життя, зруйноване російськими людьми, Російською Федерацією,

– додала вона.

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