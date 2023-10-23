Магучих объяснила свое необычное поведение во время выступлений конкуренток на чемпионате мира
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не любит смотреть, как выступают ее конкурентки. Она объяснила, чем занимается в это время.
На чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште в августе 2023 года Ярослава Магучих, пока ожидала своей попытки, лежала с закрытыми глазами. Несмотря на это, она хлопала, чтобы поддержать своих главных конкуренток в борьбе за золотую награду – австралиек Николу Олислагерс и Элеонор Патерсон.
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В эксклюзивном интервью сайту 24 Канала Магучих объяснила, с чем было связано такое поведение.
"Не люблю смотреть, как прыгают другие. Потому что можно немного пересмотреть все прыжки и потом каша в голове. Поэтому я всегда, если девушки прыгают, поддерживаю, хлопаю в ладоши, но с закрытыми глазами", – рассказала Ярослава Магучих.
Следует отметить, что это дало результат. Ярослава Магучих торжествовала на чемпионате мира, завоевав золотую медаль и лицензию на Олимпиаду-2024. Она единственной среди участниц преодолела отметку в 2,01 метра. Элеонор Паттерсон и Никола Олислагерс остановились на отметке в 1,99 метра. Они и стали серебряным и бронзовым призерами чемпионата мира соответственно.