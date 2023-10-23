На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті в серпні 2023 року Ярослава Магучіх, поки очікувала на свою спробу, лежала із заплющеними очима. Попри це, вона плескала, щоб підтримати своїх головних конкуренток в боротьбі за золоту нагороду – австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеонор Патерсон.

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В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу Магучіх пояснила, з чим була пов'язана така поведінка.

"Не люблю дивитися, як стрибають інші. Тому що можна трішечки передивитися всі стрибки і потім каша в голові. Тому я завжди, якщо дівчата стрибають, підтримую, плескаю в долоні їм, але із заплющеними очима", – розповіла Ярослава Магучіх.

Варто відзначити, що це дало результат. Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонату світу, виборовши золоту медаль та ліцензію на Оліміпаду-2024. Вона єдиною серед учасниць подолала відмітку у 2,01 метри. Елеонор Паттерсон і Нікола Оліслагерс зупинилися на позначці в 1,99 метра. Вони й стали срібною та бронзовою призерками чемпіонату світу відповідно.

Відео золотого виступу Ярослави Магучіх на чемпіонаті світу 2023

Ексклюзивне інтерв'ю з Ярославою Магучіх, де вона розповіла про чемпіонський сезон, домашнього улюбленця, своє хобі під час відпочинку та стосунки з хлопцем читайте невдовзі на сайті 24 Каналу.