Бойкотировать Олимпиаду – слабая позиция, – Ярослава Магучих

Ярослава Магучих поделилась своими мыслями по поводу возможного бойкота Олимпиады-2024. Логично, что все из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Ярослава Магучих считает, что бойкотировать международные соревнования является показателем слабости. Чемпионка Европы уверяет, что неучастие украинских спортсменов на Олимпиаде станет настоящим провалом.

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Бороться за свою позицию

Ярослава доносит мнение, что украинцы вынуждены выступать на международных соревнованиях, чтобы доказывать свою правоту и демонстрировать мощь украинского народа. Магучих считает, что бойкотировать Олимпиаде – это не выход, а наоборот, самый легкий вариант, который можно принять в данной ситуации. Также Ярослава напомнила о намерениях и демонстрациях российских спортсменов на международной арене.

На самом деле, я думаю, что это очень слабая позиция — бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде... Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто раньше не смотрел. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно. Очень надеюсь, что мы сможем довести свое мнение МОК и всем остальным. То, что происходит сейчас у нас в стране, не укладывается в голове. Многие российские спортсмены поддерживают этот режим, многие боятся. Но я не знаю, как это будет выглядеть — чтобы они подписали какую-то бумажку, что они не поддерживают. Если мы говорим о легкой атлетике, то они выступают с эмблемой клуба ЦСКА – это поддержка армии, я считаю, поддержка геноцида.

– рассказала Магучих.

Условия допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям согласно заявлению МОК