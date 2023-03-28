Ярослава Магучіх вважає, що бойкотувати міжнародні змагання є показником слабкості. Чемпіонка Європи запевняє, що неучасть українських спортсменів на Олімпіаді стане справжнім провалом.

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Боротися за свою позицію

Ярослава доносить думку, що українця змушені виступати на міжнародних змаганнях, аби доводити свою правоту та демонструвати міць українського народу. Магучіх вважає, що бойкотувати Олімпіаді – це не вихід, а навпаки найлегший варіант, який можна прийняти у даній ситуації. Також Ярослава нагадала про наміри та демонстрації російських спортсменів на міжнародній арені.

Насправді я думаю, що це дуже слабка позиція — бойкотувати Олімпіаду. Ми маємо зробити усе, аби цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді... Це найбільше змагання, яке дивляться усі, хто не дивився раніше. Якщо там не буде українських спортсменів, це буде провал, чесно. Дуже сподіваюся, що ми зможемо довести свою думку до МОК та всіх інших. Те, що коїться зараз у нас в країні, не вкладається в голові. Багато російських спортсменів підтримують цей режим, багато — бояться. Але я не знаю, як це виглядатиме — щоб вони підписали якийсь папірець, що вони не підтримують. Якщо ми говоримо про легку атлетику, то вони виступають з емблемою клубу ЦСКА — це підтримка армії, я вважаю, підтримка геноциду,

– розповіла Магучіх.

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