Чем ближе Олимпийские Игры-2024 в Париже, тем острым становится вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

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Год назад после начала полномасштабной войны в Украине большинство федераций дисквалифицировали представителей стран-агрессорок или заставили их выступать под нейтральным флагом. Теперь же с приближением ОИ Международный олимпийский комитет планирует шагнуть навстречу террористам.

При этом НОК Украины и его глава Вадим Гутцайт в качестве борьбы с этим решением предлагает всем спортсменам бойкотировать соревнования, где выступают россияне. Эту позицию прокомментировал известный скелетонист Владислав Гераскевич.

Сегодня Вадим Гутцайт говорит, что "кто продолжает защищать Украину, а кто ездит зарабатывать деньги на теннисных турнирах". Этот Гутцайт в 2021-м (на седьмой год войны) судил матч двух россиянок - капитана ВС РФ и представительницы ЦСКА - в финале Олимпийских Игр. Извинился ли Гутцайт? Конечно, нет. А как же гибель "тысячи наших воинов и гражданских", которыми он сейчас оперирует? тогда это было не доводом? Война для господина Гутцайта была не настоящей? Эти факты свидетельствуют об абсолютном отсутствии чести, совести и патриотизма господина Гутцайта,

– пишет Гераскевич.

Одной из первых федераций, позволившей россиянам вернуться в международные турниры, была Международная федерация фехтования. Именно благодаря этому виду спорта прославился Вадим Гутцайт, выиграв золото на ОИ-1992.

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До недавнего времени глава НОК был еще и главой Федерации фехтования Украины. Но перед объявлением о снятии санкций с России он сдал с себя полномочия.

"Руководитель Федерации фехтования Украины, по совместительству министр молодежи и спорта Украины, по совместительству президент Национального Олимпийского Комитета Украины - Вадим Гутцайт, зная о решении Международной федерации фехтования, за неделю до заседания внезапно "спрыгнул" с должности, подставив вместо себя другое лицо "Скорее всего, чтобы отвести от себя ответственность и волну критики. Но, по сути, это была измена. Измена в отношении тренеров и спортсменов и тех, кто ему доверял все эти годы. Измена в отношении тех, кто кровью и потом добывал для Украины олимпийские награды."

А Вадим Маркович "в домике". Подтверждением этой измены является признание самого господина Гутцайта в одном из последних интервью, где он отметил, что "Международная федерация фехтования в последние 10 лет под полным контролем россиян". Но забыл отметить, что сам он является членом Исполкома этой организации. По сути, Вадим Маркович признался, что он лично находится под полным контролем россиян,

– считает Владислав.

Скелетонист подверг критике Гутцайта к спортсменам бойкотировать соревнования с россиянами, ведь это по сути убьет их карьеру. Гераскевич рассказал о шагах, на которые НОК Украины должен пойти для недопуска россиян к международным соревнованиям.

Опираясь на поддержку ручных подчиненных "специалистов" украинского спорта, Гутцайт чрезвычайно активно продвигает уже буквально требование к украинским спортсменам бойкотировать участие в международных соревнованиях с участием орков. На первый взгляд, абсолютно логичное действие. Но это только на первый взгляд. Гутцайт делает все возможное, чтобы представители спорта Украины не приезжали на соревнования, где будут представители стран террористов. То есть нет украинцев, нет проблем для организаторов соревнований и полный зеленый свет представителям РФ/РБ.

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Более того. Он настаивает, чтобы это требование подписали все национальные федерации, чтобы тем самым снять с себя любую ответственность за это решение. Господин Гутцайт не хочет даже слушать о таких действенных методах противодействия участию московских спортсменов в международных соревнованиях как:

акции протеста на месте соревнований перед СМИ, болельщиками, организаторами, орками;

инициатива НОК и Минмолодежьспорта по организации и участию в альтернативных соревнованиях;

давление на организаторов через мировые медиа;

давление на организаторов из-за спонсоров соревнований;

общение и налаживание связи с организациями стран Азии, Африки и другими, которые Гутцайт называет "нецивилизованными";

работа по отстранению представителей России, являющихся официальными лицами в МОК.

Господин Гутцайт настаивает ничего не делать и всю работу направляет на бойкот. Самое страшное – это то, что этот абсолютно позорный план уничтожения украинского спорта имеет поддержку среди послушных господину Гутцайту руководителей национальных федераций и ведущих олимпийцев, которые по совковой традиции привыкли петь благодарения руководителям Минмолодежьспорта и НОК по каждому случаю,

– подытожил Гераскевич.