Скалолаз Ярослав Ткач обновил рекорд Украины по скорости. Удалось ему это сделать на чемпионате мира, улучшив результат на 0,03 секунды.

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Перескочил сам себя

Ярославу Ткачу на международных соревнованиях, которые проходят в швейцарском Берне, удалось обновить национальный рекорд Украины в скорости по скалолазанию. Ткач стал единственным из украинцев, кто смог преодолеть квалификацию и выйти в плей-офф чемпионата мира. Его лучшим показателем стали 5,38 секунды, что оказалось 15-м результатом первенства.

В 1/8 финала Ярослав встретился с Рахмадом Ади Мулионо, представлявшим Индонезию. Украинец уступил своему сопернику, продемонстрировав результат 5,04 секунды против 5,25. Но вот горькое поражение сопровождалось обновлением рекорда Украины по скорости. Интересно, что Ткач обновил собственное достижение и обновил собственное достижение (5,35 секунд), улучшив его на 0,03 секунды в квалификации.

Кстати говоря. Ткач – один из представителей Украины на чемпионате мира. Ярослав На был одним из пяти спортсменов, соревновавшихся в мужском турнире на скорость, однако ни одному из украинских скалолазов не удалось сразиться за медали, а также получение олимпийской лицензии (для этого нужно было попасть в финал).

Выступы скалолаза