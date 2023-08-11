Скалолаз Ярослав Ткач обновил рекорд Украины по скорости. Удалось ему это сделать на чемпионате мира, улучшив результат на 0,03 секунды.
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Перескочил сам себя
Ярославу Ткачу на международных соревнованиях, которые проходят в швейцарском Берне, удалось обновить национальный рекорд Украины в скорости по скалолазанию. Ткач стал единственным из украинцев, кто смог преодолеть квалификацию и выйти в плей-офф чемпионата мира. Его лучшим показателем стали 5,38 секунды, что оказалось 15-м результатом первенства.
В 1/8 финала Ярослав встретился с Рахмадом Ади Мулионо, представлявшим Индонезию. Украинец уступил своему сопернику, продемонстрировав результат 5,04 секунды против 5,25. Но вот горькое поражение сопровождалось обновлением рекорда Украины по скорости. Интересно, что Ткач обновил собственное достижение и обновил собственное достижение (5,35 секунд), улучшив его на 0,03 секунды в квалификации.
Выступы скалолаза
- 21-летний скалолаз уроженец Кропивницкого в 2022 году стал бронзовым призером Всемирных игр.
- Ткач в 2018-м, 2019-м и 2020-м годах боролся за Кубок Украины по скалолазанию, а в декабре 2022-го года становился чемпионом Украины.
- В 2021-м Ярослав завоевал две серебряные медали на этапах Кубках Европы по скалолазанию на скорость.
- К тому же, он побеждал на первом этапе Кубка Европы в итальянском городе Арко в 2022-м.
- Стоит отметить, что Ткач является одним из кандидатов на участие в Олимпиаде 2024 года.