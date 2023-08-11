Скелелаз Ярослав Ткач оновив рекорд України у швидкості. Вдалося йому це зробити на чемпіонаті світу, покращивши результат на 0,03 секунди.

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Перескочив сам себе

Ярославу Ткачу на міжнародних змаганнях, які проходять у швейцарському Берні, далося під силу оновити національний рекорд України у швидкості зі скелелазіння. Ткач став єдиним з українців, хто зміг подолати кваліфікацію та вийти до плей-офф чемпіонату світу. Його найкращим показником стали 5,38 секунд, що виявилось 15-им результатом першості.

В 1/8 фіналу Ярослав зустрівся із Рахмадом Аді Муліоно, який представляв Індонезію. Українець поступився своєму супернику, продемонструвавши результат 5,04 секунд проти 5,25. Та от гірка поразка супроводжувалась оновленням рекорду України зі швидкості. Цікаво, що Ткач оновив власне ж досягнення оновив власне досягнення (5,35 секунд), покращивши його на 0,03 секунди у кваліфікації

До речі. Ткач – один із представників України на чемпіонату світу. Ярослав На був одним з п'яти спортсменів, що змагалися у чоловічому турнірі на швидкість, проте жодному з українських скелелазів не вдалося поборотися за медалі, а також здобуття олімпійської ліцензії (для цього потрібно було потрапити до фіналу).

Виступи скелелаза