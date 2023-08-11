Скелелаз Ярослав Ткач оновив рекорд України у швидкості. Вдалося йому це зробити на чемпіонаті світу, покращивши результат на 0,03 секунди.
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Перескочив сам себе
Ярославу Ткачу на міжнародних змаганнях, які проходять у швейцарському Берні, далося під силу оновити національний рекорд України у швидкості зі скелелазіння. Ткач став єдиним з українців, хто зміг подолати кваліфікацію та вийти до плей-офф чемпіонату світу. Його найкращим показником стали 5,38 секунд, що виявилось 15-им результатом першості.
В 1/8 фіналу Ярослав зустрівся із Рахмадом Аді Муліоно, який представляв Індонезію. Українець поступився своєму супернику, продемонструвавши результат 5,04 секунд проти 5,25. Та от гірка поразка супроводжувалась оновленням рекорду України зі швидкості. Цікаво, що Ткач оновив власне ж досягнення оновив власне досягнення (5,35 секунд), покращивши його на 0,03 секунди у кваліфікації
Виступи скелелаза
- 21-річний скелелаз уродженець Кропивницького у 2022-му році став бронзовим призером Всесвітніх ігор.
- Ткач у 2018-му, 2019-му та 2020-му роках виборював Кубок України зі скелелазіння, а у грудні 2022-го року ставав чемпіоном України.
- У 2021-му Ярослав здобував дві срібні медалі на етапах Кубках Європи зі скелелазіння на швидкість.
- До того ж він перемагав на першому етапі Кубка Європи в італійському місті Арко у 2022-му.
- Варто відзначити, що Ткач – один з кандидатів на участь в Олімпіаді 2024 року.