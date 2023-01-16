Защитник Ярослав Ракицкий четыре года спустя вернулся в донецкий Шахтер. Опытный футболист подписал контракт до конца сезона и выбрал для себя 44-й номер.

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Сразу после подписания контракта Ракицкий дал интервью пресс-службе Шахтера. Игрок ответил на сугубо на футбольные вопросы.

Ракицкий: Пусть меня оценивают другие

33-летний защитник всегда мечтал вернуться в родной клуб. Ярослав надеется закрепиться в основном составе команды и помочь Шахтеру в ближайших матчах сезона.

Я разговаривал с Дарио, вчера говорил с тренером – мы друг друга поняли. Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я до сих пор молод и буду прилагать усилия, буду навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав,

– заявил ветеран Шахтера.

Впереди "горняков" ожидают матчи Лиги Европы, а также борьба за золотые награды в чемпионате Украины. Для себя Ракицкий поставил задачу – помочь команде в этих турнирах.

Амбиции у Шахтера одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде добиться результата, то буду радоваться сам, а там уже пусть оценивают меня другие,

– сказал Ракицкий.

Напомним, что первую половину сезона Ракицкий провел в турецком Адане Демирспоре. Защитник отыграл всего 9 матчей и очень часто получал красные и желтые карточки.

В феврале 2022 года Ярослав расторг контракт с российским Зенитом, за который выступал с 2019 года. Такое решение он принял после полномасштабного вторжения России в Украину.

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