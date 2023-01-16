Захисник Ярослав Ракицький через чотири роки повернувся в донецький Шахтар. Досвідчений футболіст підписав контракт до кінця сезону і обрав для себе 44-й номер.

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Одразу після підписання контракту Ракіцький дав інтерв'ю пресслужбі Шахтаря. Гравець відповів суто на футбольні питання.

Ракіцький: Нехай мене оцінюють інші

33-річний захисник завжди мріяв повернутися в рідний клуб. Ярослав сподівається закріпитися в основному складі команди і допомогти Шахтарю у найближчих матчах сезону.

Я розмовляв з Даріо, учора говорив з тренером – ми один одного зрозуміли. Усе залежить від мене. Незважаючи на вік, 33 роки, я досі молодий і докладатиму зусиль, нав’язуватиму тренерові свою кандидатуру, щоб потрапляти до стартового складу,

– заявив ветеран Шахтаря.

Попереду на "гірників" очікують матчі Ліги Європи, а також боротьба за золоті нагороди в чемпіонаті України. Для себе Ракіцький поставив завдання – допомогти команді у цих турнірах.

Амбіції в Шахтаря одні – завжди бути першим і у єврокубках домагатися гарних результатів. А моє завдання – допомогти команді. Якщо я допоможу команді досягти результату, то радітиму сам, а там уже нехай оцінюють мене інші,

– сказав Ракіцький.

Нагадаємо, що першу половину сезону Ракіцький провів у турецькому Адана Демірспор. Захисник відіграв лише 9 матчів і дуже часто отримував червоні та жовті картки.

У лютому 2022 року Ярослав розірвав контракт із російським Зенітом, за який виступав с 2019 року. Таке рішення він прийняв після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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