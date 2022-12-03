Український футболіст Ярослав Ракіцький несподівано вирішив розірвати контракт із турецьким клубом Адана Демірспор. Про своє рішення захисник повідомив у в Instagram.
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Дякую, Адана, що підтримали у непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам! Наше співробітництво припинено,
– написав Ракіцький.
Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький підписав контракт із Адана Демірспором у липні цього року. Термін угоди був розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один рік.
Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Ярослава по Зеніту росіянин Артем Дзюба теж розірвав контракт із Адана Демірспор. Форвард не витримав конкуренцію в турецькій команді.