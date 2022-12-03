Український футболіст Ярослав Ракіцький несподівано вирішив розірвати контракт із турецьким клубом Адана Демірспор. Про своє рішення захисник повідомив у в Instagram.

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Дякую, Адана, що підтримали у непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам! Наше співробітництво припинено,

– написав Ракіцький.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький підписав контракт із Адана Демірспором у липні цього року. Термін угоди був розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один рік.

Статистика. У нинішньому сезоні Ракіцький зіграв 9 матчів, у яких він відзначився одним асистом. У пасив українця можна записати два вилучення, які він заробив під час матчів у турецькій Суперлізі.

Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Ярослава по Зеніту росіянин Артем Дзюба теж розірвав контракт із Адана Демірспор. Форвард не витримав конкуренцію в турецькій команді.