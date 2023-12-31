В последний день 2023 года донецкий клуб опубликовал видео с лучшим голом года. Поклонники выбрали самым ярким результативный удар Ярослава Ракицкого в матче 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского Фейенорда.
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Ракицкий опередил Зубкова
Тогда на 79-й минуте опытный центральный защитник вывел "горняков" вперед 1:0. Сделал Ракицкий это в сногсшибательном стиле. Мяч от спины Ярослава залетел за воротничок голкиперу соперника.
К сожалению, тогда этот чудо-гол не стал победным для "кротов". В конце встречи Фейеноорд сравнял цифры на табло, а поединок закончился мировым 1:1. Напомним, что во второй встрече нидерландский клуб разгромил дома "горняков" 7:1.
Отметим, что в финале батла Ракицкий обошел своего одноклубника Александра Зубкова и его гол в ворота ровенского Вереса.
Видео лучшего гола Шахтера в 2023 году
Шахтер вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит для себя евровесну в Лиге Европы. В УПЛ "горняки" заняли 4-е место, набрав 31 балл в 15 турах первенства.
Возвращение Ракицкого в Шахтер
- В январе 2023 Ярослав Ракицкий снова надел футболку донецкого клуба, подписав контракт до конца этого сезона-2023/2024.
- В текущем сезоне 34-летний защитник провел 18 матчей за Шахтер, в которых забил 2 гола и отдал ассист.
- В общей сложности провел на футбольном поле 823 минуты.
- Недавно Ракицкий рассказал, хотел бы снова получить вызов в сборную Украины