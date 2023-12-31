В останній день 2023-го року донецький клуб опублікував відео із найкращим голом року. Прихильники обрали найяскравішим результативний удар Ярослава Ракіцького у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського Феєнорда.

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Ракіцький випередив Зубкова

Тоді на 79-й хвилині досвідчений центральний захисник вивів "гірників" уперед 1:0. Зробив Ракіцький це у карколомному стилі. М'яч від спини Ярослава залетів за комірець голкіперу суперника.

На жаль, тоді цей диво-гол не став переможним для "кротів". Наприкінці зустрічі Феєнорд зрівняв цифри на табло, а поєдинок закінчився мировою 1:1. Нагадаємо, що у другій зустрічі нідерландський клуб розгромив вдома "гірників" 7:1.

Відзначимо, що у фіналі батлу Ракіцький обійшов свого одноклубника Олександра Зубкова та його гол у ворота рівненського Вереса.

Відео найкращого голу Шахтаря у 2023-му році

Шахтар вилетів із Ліги чемпіонів, але продовжить для себе євровесну у Лізі Європи. В УПЛ "гірники" посіли 4-те місце, набравши 31 бал у 15-ти турах першості.

Повернення Ракіцького у Шахтар