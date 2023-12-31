Туринский Ювентус – клуб, которому больше всего приписывают интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику "горняков". "Старая синьора" готова побороться за Георгия уже зимой 2024-го, хотя сумма, которую хочет выручить Шахтер за Судакова, может отпугнуть итальянского гранда.

К теме Туринцам приготовиться: чемпион Италии попытается украсть Судакова из-под носа Ювентуса

Зарплата Судакова в Италии

Отмечалось, что "горняки" не отпустят одного из своих лидеров менее чем за 30-35 миллионов евро. Хотя в СМИ были даже инсайды о 40-50 миллионах евро. Для этого трансфера Ювентусу нужно попрощаться с несколькими футболистами.

Теперь в итальянской печати появилась цифра, означающая зарплату Судакова, если тот переберется в Ювентус. Речь идет о 1,7 миллиона евро за сезон.

Отметим, что у туринского клуба есть серьезный конкурент в борьбе за украинца, появившийся только недавно. Наполи готово побороться за Судакова, чтобы усилить свое атакующее звено команды. "Неаполитанцев" даже не отпугивает сумма, которую "кроты" хотят заработать на переходе своей новой десятки команды. Также чемпион Италии интересуется центральным защитником Шахтера Николаем Матвиенко.

Оба коллектива являются представителями итальянского футбола.

Ювентус в более выигрышной ситуации, чем Наполи в текущем сезоне. Туринцы после 18 туров набрали 43 балла и идут на 2-м месте в Серии А. 30 декабря "старая синьора" минимально обыграла дома Рому 1:0.

Что касается Наполи, то клуб набрал уже 28 очков и идет только 8 в турнирной таблице итальянского первенства.

К слову. Судаков связан с Шахтером длительным контрактом до конца июня 2028 года. В этом сезоне-2023/2024 Георгий забил 3 гола и отдал ассист в 18 сыгранных поединках за донецкий клуб.