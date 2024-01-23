Вторая награда за день: скелетонист Лавренюк завоевал серебро на Зимней юношеской Олимпиаде

16-летний спортсмен из Житомирской области показал успешный результат на соревновании в Южной Корее. От победителя из Латвии он отстал на секунду.

Зимняя юношеская олимпиада-2024 проходит в Канвоне в Южной Корее. Украина уже завоевала первую медаль благодаря биатлонстке Полине Пуцко.

По теме Первая медаль Украины: 17-летняя биатлонистка из Сумской области взяла бронзу на Зимней юношеской Олимпиаде

Вторую награду наша команда завоевала в скелетоне. Серебряная медаль в мужском сегменте подчинилась 16-летнему спортсмену из Житомирщины Ярославу Лавренюку.

Согласно формату турнира, было запланировано два заезда, по итогам которых показанное время скучало. После первого Лавренюк показал третий результат.

Впереди оказались Эмилс Индриксон из Латвии и кореец Еонсу Шин. Во время второго заезда украинец смог улучшить свой показатель на 0,11 секунды, что позволило опередить Еонсу и занять второе место.

Читайте также Допуск россиян на ОИ, схватка Харлан с россиянкой и зашквары Ломы: главные спортивные скандалы 2023

Еще один украинец Владислав Клименко завершил на последнем 20 месте. Для Украины это пятая медаль за всю историю участия на Зимних юношеских олимпийских играх. Раньше призерами становились: