Непобедимый украинец Амосов признан одним из сильнейших бойцов мира
22 июля 2021 , 16:27Читати новину українською
Источник:bellator
Ярослав Амосов стал первым украинским чемпионом мира Bellator. Непобедимый боец попал в рейтинг сильнейших бойцов независимого от весовой категории (P4P).
В Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от веса. Украинец Амосов, выступающий в полусреднем весе, занимает 5 место.
К слову Как я и обещал, пояс едет в Украину, – Ярослав Амосов о получении титула
Первую позицию удерживает обладатель поясов в полулегком и легком дивизионах Патрисио Фрейре.
Топ-5 рейтинга Bellator
1. Патрисио Фрейре
2. Вадим Немков
3. Гегард Мусаси
4. Райан Бейдер
5. Ярослав Амосов
Ярослав Амосов в ночь на 12 июня отобрал титул чемпиона у бразильца Дугласа Лимы. Украинец победил решением судей. Для Амосова это была 26 победа подряд. Украинец выиграл все свои поединки.