Пояс Bellator впервые едет в Украину
Непобедимый Амосов, который выиграл все 26 поединков, заявил, что везет пояс чемпиона мира в Украине. Кроме того, боец поблагодарил всех, кто в него верил и поддерживал.
Узнайте больше Украинец Амосов стал первым чемпионом MMA
Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу,
– написал Амосов.
Боец добавил, что большой труд и вера в себя поможет осуществить мечты. "Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается", – сказал Ярослав.
Как Амосов стал чемпионом мира
- 27-летний украинец провел 6 поединков в Bellator и все выиграл. Это позволило Амосову выйти на бой против Дугласа Силвы за титул чемпиона мира.
- Поединок продлился все 5 раундов. Украинец контролировал ход схватки и выиграл единогласным решением судей.