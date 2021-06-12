Пояс Bellator впервые едет в Украину

Непобедимый Амосов, который выиграл все 26 поединков, заявил, что везет пояс чемпиона мира в Украине. Кроме того, боец ​​поблагодарил всех, кто в него верил и поддерживал.

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Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу,

– написал Амосов.

Боец добавил, что большой труд и вера в себя поможет осуществить мечты. "Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается", – сказал Ярослав.

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