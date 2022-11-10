Смазанный дебют в АПЛ: Ярмолюк переплюнул Зинченко и Миколенко
Источник:сайт Брентфорда
Егор Ярмолюк провел свои дебютные 18 минут в футболке главной команды Брентфорда. Дебют украинца был смазан из-за поражения.
Брентфорд уступил Джиллингему по итогам серии послематчевых пенальти в третьем круге Кубка английской лиги (5:6). Егор Ярмолюк впервые появился на футбольном поле не в футболке команды "В".
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Франк: Это был хороший момент для него
Несмотря на поражение, главный тренер "пчел" высоко оценил дебют украинского полузащитника. Томас Франк рассказал, что поздравил Ярмолюка с дебютом, которого он заслужил.
Это был хороший момент для него. Я приветствовал его в раздевалке. Мы всегда счастливы в таких моментах, это нужно праздновать. Он заслужил дебют и, думаю, сыграл отлично,
– сказал наставник "пчел".
Также Ярмолюк вошел в историю выступлений украинцев в АПЧ. Егор стал самым молодым украинским футболистом, дебютировавшим в Английской Премьер-лиге. Сделал он это в 18 лет.
Ярмолюку удалось перепрыгнуть показатель Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Олега Лужного.
Скромная карьера Ярмолюка в Брентфорде
- В середине июля 2022 Ярмолюк официально перешел в английский Брентфорд. Украинец заключил соглашение с "пчелами" до 30 июня 2025 года. В контракте полузащитника есть пункт пролонгации сотрудничества еще на год.
- Последним клубом Егора до перехода в АПЛ был Днепр-1.
- В целом выступает больше второй команды Брентфорда.