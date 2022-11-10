Брентфорд поступився Джиллінгему за підсумками серії післяматчевих пенальті у третьому колі Кубка англійської ліги (5:6). Єгор Ярмолюк вперше з'явився на футбольному полі не у футболці команди "В".

До теми Ярмолюк з ганебної поразки у Кубку англійської ліги дебютував за Брентфорд

Франк: Це був хороший момент для нього

Попри поразку головний тренер "бджіл" високо оцінив дебют українського півзахисника. Томас Франк розповів, що привітав Ярмолюка з дебютом, на який він заслужив.

Це був хороший момент для нього. Я привітав його у роздягальні. Ми завжди щасливі у таких моментах, це треба святкувати. Він заслужив на дебют і, гадаю, зіграв чудово,

– сказав наставник "бджіл".

Також Ярмолюк увійшов в історію виступів українців в АПЛ. Єгор став наймолодшим українським футболістом, який дебютував в Англійській Прем'єр-лізі. Зробив він це у 18 років.

Ярмолюку вдалось перестрибнути показник Олександра Зінченка, Віталія Миколенка та Олега Лужного.

Скромна кар'єра Ярмолюка у Брентфорді