Брентфорд поступився Джиллінгему за підсумками серії післяматчевих пенальті у третьому колі Кубка англійської ліги (5:6). Єгор Ярмолюк вперше з'явився на футбольному полі не у футболці команди "В". До теми Ярмолюк з ганебної поразки у Кубку англійської ліги дебютував за Брентфорд Франк: Це був хороший момент для нього Попри поразку головний тренер "бджіл" високо оцінив дебют українського півзахисника. Томас Франк розповів, що привітав Ярмолюка з дебютом, на який він заслужив. Це був хороший момент для нього. Я привітав його у роздягальні. Ми завжди щасливі у таких моментах, це треба святкувати. Він заслужив на дебют і, гадаю, зіграв чудово, – сказав наставник "бджіл". Також Ярмолюк увійшов в історію виступів українців в АПЛ. Єгор став наймолодшим українським футболістом, який дебютував в Англійській Прем'єр-лізі. Зробив він це у 18 років. Ярмолюку вдалось перестрибнути показник Олександра Зінченка,Віталія Миколенка та Олега Лужного. Скромна кар'єра Ярмолюка у Брентфорді У серединілипня 2022 року Ярмолюк офіційно перейшов в англійський Брентфорд. Українець уклав угоду з "бджолами" до 30червня 2025-го. У контракті півзахисникає пункт пролонгації співпраці ще на один рік. Останнім клубом Єгора до переходу в АПЛ було Дніпро-1. Загалом виступає більше за другу команду Брентфорда.