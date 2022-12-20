Ярмоленко напомнил о себе: гол Андрея не смог спасти команду Реброва от неудачи – видео

Капитан сборной Украины отличился впервые за два месяца. Но это не помогло Аль-Айну обыграть середняка чемпионата ОАЭ.

Этим летом Андрей Ярмоленко покинул Вест Хэм. Нападающий сборной Украины отправился покорять восток, подписав контракт с Аль-Айном с ОАЭ.

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Именно этой командой руководит украинец Сергей Ребров. Прошлый сезон оказался удачным для нашего тренера, он привел Аль-Айн к победе в чемпионате и Кубке ОАЭ.

Ярмоленко прервал голевую засуху

Правда, в этом сезоне дела у команды обстоят не лучшим образом. Команда сыграла уже четвертый матч вничью из последних 5-ти. Соперником "фиолетовых" был местный середняк Бани Яс, пишет 24 канал.

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Андрей Ярмоленко вышел на поле со старта и уже на 28 минуте отличился голом. Украинец удачно открылся в контратаке и запер прострел Рахими в пустые ворота соперника.

Видео гола Ярмоленко:

Аль-Айн остается в середине таблицы

Это позволило Андрею прервать сухую серию, длившуюся два месяца. В последний раз Ярмоленко забивал 22 октября. Всего на счету капитана сборной Украины 4 гола и три ассиста в 14-ти матчах за Аль-Айн.

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К слову, команда Реброва не смогла удержать преимущество. Более того, ей еще и пришлось отыгрываться. В итоге соперники завершились со счетом 2:2. После 11 туров Аль-Айн идет на седьмом месте, отставая от лидера Аль-Ахли на семь очков.