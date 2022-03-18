Как Ярмоленко выбил "королеву" Лиги Европы Севилью: видео гола

Вест Хэм 17 марта сыграл ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против испанской Севилии. Победный гол во встрече забил украинец Андрей Ярмоленко.

Победный гол украинца

Андрей Ярмоленко начал поединок на скамье запасных и появился на футбольном поле только в конце основного времени матча, пишет 24 канал.

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На тот момент счет в поединке был 1:0 в пользу "молотобойцев", поэтому матч был переведен в дополнительные 15-минутные тайма.

Украинец активно вошел во встречу и на 112-й минуте удвоил преимущество Вест Хэма в счете. Ярмоленко удачно сыграл на добивании и вывел свой клуб в четвертьфинал Лиги Европы (2:0).

Ярмоленко забил во втором матче подряд.

В сезоне-2021/2022 Андрей отыграл 23 поединка, в которых отличился 3 мячами и 3 ассистами.

Видео гола Ярмоленко