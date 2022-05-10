Ярмоленко вместе с Вест Хэмом запустили сбор средств на поддержку народа и армии Украины

Андрей Ярмоленко продолжает поддерживать земляков на расстоянии. Один из лидеров сборной Украины делает все возможное, находясь в Великобритании.

Продолжает помогать украинцам

32-летний левый вингер Вест Хэма присоединился к благотворительной инициативе чешско-украинского проекта Freedom Boxes. Эта организация собирает деньги, которые пойдут на нужды украинского народа, продолжающего страдать от войны против России.

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Также к такому доброму делу приобщились чешские легионеры "молотобойцев" Владимир Цоуфал, Томаш Соучек и Алекс Крал.

Футболист Вест Хэма при поддержке английского клуба будет помогать финансово, чтобы как можно быстрее сформировать гуманитарные боксы для украинцев. В ней будут продукты и средства гигиены. Не забыли и о наших защитниках, которым пришлют специальные корзины помощи.

Напомним, что Вест Хэм активно поддерживал не только Украину, но самого Ярмоленко. Стадион был украшен баннерами с изображением Андрея.

Клуб украинского футболиста после 36 сыгранных туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. А это участие в отборочных матчах Лиги Конференции. "Молотобойцы" имеют в своем активе 55 очков.

Ярмоленко не бросил земляков в беде

Андрей Ярмоленко передал в Чернигов машину скорой помощи.

Легионер Вест Хэма присоединился к благотворительному фонду, в котором украинские игроки, выступающие за границей, собирают средства на нужды Украины.

Один из лидеров "сине-желтых" помог Роману Яремчуку вывести семью его жены из-под обстрелов в Чернигове.

Ярмоленко попытался связаться с Анатолием Тимощуком, который продолжает молчать о войне в родной стране. Бывший капитан сборной Украины послал Андрея, когда тот затронул военную тему.

Футболист английского клуба записал видеообращение, в котором призвал мир помочь спасти Мариуполь и наших защитников, мужественно защищающих завод "Азовсталь". Это единственная локация, которую все никак не могут захватить кафиры.

В нынешнем сезоне Ярмоленко отыграл за две команды Вест Хэма 31 матч, у которых отличился тремя голами и таким же количеством результативных передач.