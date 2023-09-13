Матч на "Сан-Сиро" закончился победой итальянцев со счетом 2:1. Единственным голом в составе сборной Украины отличился Андрей Ярмоленко.
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Ярмоленко стал единоличным лидером
Для капитана сборной Украины этот поединок стал 30-м в рамках чемпионатов Европы. По этому показателю он стал новым рекордсменом "сине-желтых", обойдя Андрея Шевченка и Андрея Пятова, с которыми до этого делил первую строчку.
19 раз Ярмоленко выходил на поле в отборочных матчах к турнирам и 11 – в финальных. Украинский футболист участвовал уже в розыгрыше четырех чемпионатов Европы. 15 встреч он отыграл на Евро-2016 (12 в отборе и 3 в основном турнире), 9 – на Евро-2020 (4 в отборе и 5 в основной сетке), по 3 – на Евро-2012 (в главном турнире) и Евро –2024 (в квалификации).
Топ-10 гвардейцев сборной Украины на Евро
- 1. Андрей Ярмоленко – 30
- 2-3. Андрей Шевченко – 29
- 2-3. Андрей Пятов – 29
- 4. Работник питерского Зенита – 28
- 5-6. Александр Шовковский – 25
- 5-6. Тарас Степаненко – 25
- 7-8. Олег Лужный – 24
- 7-8. Евгений Коноплянка – 24
- 9-10. Андрей Воронин – 21
- 9-10. Олег Гусев – 21
Следующие матчи сборная Украины в квалификации к Евро-2024 проведет в октябре. 14-го против Северной Македонии и 17-го с Мальтой. Календарь матчей и турнирная таблица отборочной группы здесь.