Матч на "Сан-Сиро" закончился победой итальянцев со счетом 2:1. Единственным голом в составе сборной Украины отличился Андрей Ярмоленко.

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Ярмоленко стал единоличным лидером

Для капитана сборной Украины этот поединок стал 30-м в рамках чемпионатов Европы. По этому показателю он стал новым рекордсменом "сине-желтых", обойдя Андрея Шевченка и Андрея Пятова, с которыми до этого делил первую строчку.

19 раз Ярмоленко выходил на поле в отборочных матчах к турнирам и 11 – в финальных. Украинский футболист участвовал уже в розыгрыше четырех чемпионатов Европы. 15 встреч он отыграл на Евро-2016 (12 в отборе и 3 в основном турнире), 9 – на Евро-2020 (4 в отборе и 5 в основной сетке), по 3 – на Евро-2012 (в главном турнире) и Евро –2024 (в квалификации).

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