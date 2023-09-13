Матч на "Сан-Сіро" закінчився перемогою італійців з рахунком 2:1. Єдиним голом у складі збірної України відзначився Андрій Ярмоленко.
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Ярмоленко став одноосібним лідером
Для капітана збірної України цей поєдинок став 30-м у рамках чемпіонатів Європи. За цим показником він став новим рекордсменом "синьо-жовтих", обійшовши Андрія Шевченка та Андрія Пятова, з якими до цього ділив першу сходинку.
19 разів Ярмоленко виходив на поле у відбіркових матчах до турнірів й 11 – у фінальних. Український футболіст брав участь уже в розіграші чотирьох чемпіонатах Європи. 15 зустрічей він відіграв на Євро-2016 (12 у відборі та 3 в основному турнірі), 9 – на Євро-2020 (4 у відборі та 5 в основній сітці), по 3 – на Євро-2012 (у головному турнірі) та Євро-2024 (у кваліфікації).
Топ-10 гвардійців збірної України на Євро
- 1. Андрій Ярмоленко – 30
- 2-3. Андрій Шевченко – 29
- 2-3. Андрій Пятов – 29
- 4. Працівник пітєрського Зєніта – 28
- 5-6. Олександр Шовковський – 25
- 5-6. Тарас Степаненко – 25
- 7-8. Олег Лужний – 24
- 7-8. Євген Коноплянка – 24
- 9-10. Андрій Воронін – 21
- 9-10. Олег Гусєв – 21
Наступні матчі збірна України у кваліфікації до Євро-2024 проведе у жовтні. 14-го проти Північної Македонії та 17-го з Мальтою. Календар матчів та турнірна таблиця відбіркової групи тут.