Досвідчений лідер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко через травму пропустив кінцівку осінньої частини чемпіонату. Про своє відновлення та терміни повернення до загальної групи 34-річний вінгер розповів клубній пресслужбі.

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Відновлення йде за планом

Ярмоленко зазначив, що лише розпочав бігову роботу. Подальші кроки залежатимуть від швидкості відновлення.

Поки що потрібно думати про те, щоб повернутися до тренувань у загальній групі, адже я лише нещодавно розпочав бігати. Процес відновлення іде нормально. З кожним днем потрібно збільшувати навантаження. Сподіваюся, коліно не реагуватиме болісно, і я зможу прогресувати. При таких травмах важко назвати конкретну дату повернення на поле. Але, сподіваюся, якщо все і надалі йтиме за планом, на другу частину збору я буду готовий,

– зазначив Ярмоленко.

Наразі лікарі забороняють лідеру "біло-синіх" займатися з м'ячем.

З м’ячем працювати не можна. Лише бігати і то по прямій. Якщо коліно не реагуватиме на цю роботу, тоді можна буде додавати пробіжки зі зміною напряму. І лише після цього розпочинати роботу з м’ячем,

– розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, що на початку жовтня Андрія Ярмоленка прооперували в одній з клінік Барселони. Тоді стало відомо, що реабілітація триватиме 4 місяці. Тож на початку лютого Ярмоленко повинен повернутися до тренувань у загальній групі.

До слова. Динамівці розпочнуть підготовку до другої частини сезону на клубній базі. Після чого вирушать на тренувальний збір до Туреччини. Перший спаринг запланований на 26 січня. Суперником "біло-синіх" буде косівський Балкані.