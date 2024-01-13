Досвідчений лідер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко через травму пропустив кінцівку осінньої частини чемпіонату. Про своє відновлення та терміни повернення до загальної групи 34-річний вінгер розповів клубній пресслужбі.
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Відновлення йде за планом
Ярмоленко зазначив, що лише розпочав бігову роботу. Подальші кроки залежатимуть від швидкості відновлення.
Поки що потрібно думати про те, щоб повернутися до тренувань у загальній групі, адже я лише нещодавно розпочав бігати. Процес відновлення іде нормально. З кожним днем потрібно збільшувати навантаження. Сподіваюся, коліно не реагуватиме болісно, і я зможу прогресувати. При таких травмах важко назвати конкретну дату повернення на поле. Але, сподіваюся, якщо все і надалі йтиме за планом, на другу частину збору я буду готовий,
– зазначив Ярмоленко.
Наразі лікарі забороняють лідеру "біло-синіх" займатися з м'ячем.
З м’ячем працювати не можна. Лише бігати і то по прямій. Якщо коліно не реагуватиме на цю роботу, тоді можна буде додавати пробіжки зі зміною напряму. І лише після цього розпочинати роботу з м’ячем,
– розповів Ярмоленко.
Нагадаємо, що на початку жовтня Андрія Ярмоленка прооперували в одній з клінік Барселони. Тоді стало відомо, що реабілітація триватиме 4 місяці. Тож на початку лютого Ярмоленко повинен повернутися до тренувань у загальній групі.