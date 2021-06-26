Не в том возрасте, чтобы рисковать волосами, – Ярмоленко взорвал пресс-конференцию на Евро-2021

Сборная Украины 29 июня сыграет против Швеции в 1/8 чемпионата Европы. На плановой предматчевой пресс-конференции Андрей Ярмоленко снова остроумно пошутил.

Один из журналистов привел пример Англии, которая пообещала сделать прически как у Фила Фодена в стиле Пола Гаскойна в случае победы на Евро-2020, и спросил лидера "сине-желтых", "будет ли что-то такое и в Украине?".

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Понимаете, я уже не в том возрасте, чтобы рисковать своими волосами. Если я что-то с ним сделаю, то может уже не вырасти. Поэтому я не хочу рисковать и потом ходить с такой прической, как у Саши (лысиной – 24 канал). Но я не говорю, что это плохая прическа,

– ответил шуткой хавбек.

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко уже не впервые зажигает на пресс-конференции. После матча с Северной Македонией он обратился к Coca-Cola и Heineken с деловым предложением.

Представители СМИ 26 июня вспомнили полузащитнику этот выступ и поинтересовались, связывались ли с ним спонсоры Евро-2020. Андрей заметил, что "это была лишь шутка для хорошего настроения".

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