Один із журналістів навів приклад Англії, яка пообіцяла зробити зачіски як у Філа Фодена у стилі Пола Гаскойна в разі перемоги на Євро-2020, та запитав лідера "синьо-жовтих", чи "буде щось таке і в України?".

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Розумієте, я вже не в тому віці, щоб ризикувати своїм волоссям. Якщо я шось з ним зроблю, то може вже не вирости. Тому я не хочу ризикувати і потім ходити з такою зачіскою, як у Сашка (лисиною – 24 канал). Але я не кажу, що це погана зачіска,

– відповів жартом хавбек.

Варто зазначити, що Андрій Ярмоленко вже не вперше запалює на пресконференції. Після матчу з Північною Македонією він звернувся до Coca-Cola та Heineken з діловою пропозицією.

Представники ЗМІ 26 червня пригадали півзахиснику цей виступ і поцікавилися, чи зв'язувалися з ним спонсори Євро-2020. Андрій зауважив, що "це був лише жарт для хорошого настрою".

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Ярмоленко запалив на пресконференції: дивіться відео