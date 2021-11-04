Ярмоленко травмировался накануне ключевого матча за выход на ЧМ-2022: что случилось

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Генка. Встреча началась в 19: 45.

По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб. Андрей не попал даже в заявку своей команды.

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В этом сезоне 32-летний украинец принял участие в 12 матчах за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.

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